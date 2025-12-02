Niente soldi La drammatica fotografia di un paese che rinuncia a cure e farmaci
La povertà sanitaria torna a crescere e fotografa un Paese in cui sempre più cittadini non riescono a sostenere la spesa per farmaci, visite ed esami non coperti dal Servizio sanitario nazionale. Nel 2024 oltre 500mila persone hanno dovuto rivolgersi alle realtà assistenziali per ottenere gratuitamente medicinali essenziali, segnando un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Quadro in peggioramento: più di 500mila persone senza accesso ai farmaci. Secondo il 12° Rapporto “Donare per curare. Povertà sanitaria e donazione farmaci”, realizzato dall’Osservatorio sulla povertà sanitaria di Banco farmaceutico e presentato a Roma, nel 2024 501. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
