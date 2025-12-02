Niente fondi all’ex Ilva di Cornigliano restano 3 mesi Il sindacato chiama lo sciopero generale

La mediazione del presidente Bucci, a colloquio con il commissario Quaranta. Gli ultimi 200 milioni del governo spesi per preparare la vendita. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Niente fondi, all’ex Ilva di Cornigliano restano 3 mesi. Il sindacato chiama lo sciopero generale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ex Ilva, doppio passo del Governo: Decreto per fondi e CIGS, Urso convoca i territori Vai su X

Tra le varie candidature per rilevare il gruppo siderurgico ex Ilva ci sarebbero i fondi Usa Flacks Group, Bedrock e due soggetti industriali extra Ue di cui uno sarebbe, secondo indiscrezioni, EM Steel: azienda siderurgica degli Emirati Arabi. Offerte che potreb - facebook.com Vai su Facebook

Niente fondi, all’ex Ilva di Cornigliano restano 3 mesi. Il sindacato chiama lo sciopero generale - La mediazione del presidente Bucci, a colloquio con il commissario Quaranta. Lo riporta ilsecoloxix.it

Ex Ilva, Bucci a Cornigliano: "I soldi ci sarebbero, ma sono bloccati dalla legge europea. I lavoratori: "La nostra lotta continua" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. telenord.it scrive

Ex Ilva Genova, a Roma l'incontro sul futuro dello stabilimento di Cornigliano - Al ministero del Made in Italy alle ore 15 i sindacati e gli enti locali incontrano il Governo. Si legge su primocanale.it

Ex Ilva, le offerte preoccupano i sindacati: "Tutelare Cornigliano" - La mancanza di grandi attori industriali dell'acciaio interessati a tutto il gruppo, con Baku Steel e Jindal che ... Si legge su rainews.it

Ex Ilva, la nuova gara divide le fabbriche. Svolta green senza fondi - Genova – La firma di un accordo di programma per l’ex Ilva di Taranto veniva definita «improbabile» già ieri, vigilia dell’incontro fissato oggi al Mimit con il ministro Adolfo Urso e gli enti locali. Scrive ilsecoloxix.it