Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 rana maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno strappato il pass per la finale di domani pomeriggio, chiudendo il penultimo atto rispettivamente con il terzo ed il sesto crono dell’overall. Prestazioni degli azzurri che salgono di livello dopo le batterie della mattina e che permettono ai nostri portacolori di partecipare alla lotta per le medaglie. Cerasuolo è apparso molto pimpante nel suo penultimo atto chiudendo con il crono di 56?32 mentre Martinenghi ha chiuso una prova di carattere stampando un tempo di 56?72. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nicolò Martinenghi: "Prova di carattere nonostante gli errori, il livello è altissimo"