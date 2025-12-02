Nicolò Martinenghi | Prova di carattere nonostante gli errori il livello è altissimo
Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 rana maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno strappato il pass per la finale di domani pomeriggio, chiudendo il penultimo atto rispettivamente con il terzo ed il sesto crono dell’overall. Prestazioni degli azzurri che salgono di livello dopo le batterie della mattina e che permettono ai nostri portacolori di partecipare alla lotta per le medaglie. Cerasuolo è apparso molto pimpante nel suo penultimo atto chiudendo con il crono di 56?32 mentre Martinenghi ha chiuso una prova di carattere stampando un tempo di 56?72. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
L'esordio in batteria di Nicolò Martinenghi Vai su X
Busto Garolfo, riapre la piscina dei campioni. Lavori di riqualificazione per quasi un milione di euro nel comune del Milanese. Alla cerimonia di inaugurazione l'olimpionico Nicolò Martinenghi e i pluri medagliati Matteo Rivolta e Luca Dotto. Il servizio di Robert - facebook.com Vai su Facebook
Nicolò Martinenghi: “Prova di carattere nonostante gli errori, il livello è altissimo” - Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 rana maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Riporta oasport.it
Settecolli: Martinenghi prova i 200 rana, 3/o e fa il personale - Nicolò Martinenghi arriva terzo nei 200 rana al Settecolli di Roma con il tempo di 2:10. Scrive ansa.it