Nicola Pietrangeli i grandi amori | da Susanna Artero a Licia Colò la passione per le donne Con l' amarezza di essere stato lasciato

«L'abito del playboy - raccontava spalancando quegli occhi azzurri che avevano fatto innamorare mezza Italia - me lo hanno cucito addosso gli altri, forzando un po' la mano. In. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli, i grandi amori: da Susanna Artero a Licia Colò, la passione per le donne. Con l'amarezza di essere stato lasciato

Scopri altri approfondimenti

Addio, mitico Nic ! Nicola Pietrangeli, scomparso ieri a 92 anni, ha fatto innamorare intere generazioni, aprendo la strada al momento d'oro del tennis, che stiamo vivendo, con Sinner e Musetti. Con stile, con garbo e con la sua immancabile ironia, in parte osc Vai su X

Nella giornata di ieri in mattinata è stata diffusa la notizia della morte di Nicola Pietrangeli, noto tennista e opinionista, scomparso all’età di 92 anni. Lo ricordiamo così, con questa foto divulgata a mezzo social da Riccardo Patrese poche ore fa. #MemasGP #Ri - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, i grandi amori: da Susanna Artero a Licia Colò, la passione per le donne. Con l'amarezza di essere stato lasciato - raccontava spalancando quegli occhi azzurri che avevano fatto innamorare mezza Italia - Secondo ilmessaggero.it

Tennis, addio a Nicola Pietrangeli: chi sono stati grandi amori della sua vita - Dalla moglie Susanna Artero al suo più grande rimpianto Licia Colò: tutte le donne che hanno lasciato il campione del tennis italiano ... Lo riporta iodonna.it

Vita privata di Nicola Pietrangeli: moglie, figli e dove viveva il campione del tennis italiano - La vita privata di Nicola Pietrangeli è stata segnata da grandi amori, tre figli molto legati al padre e una lunga esistenza divisa tra Roma e Monte Carlo, dove ha continuato a vivere anche nell’ultim ... Come scrive tag24.it

Quando Pietrangeli diceva: «Spero di morire nel sonno. Panatta era un fratello, ho sofferto tanto quando mi ha tradito. Ho avuto solo quattro grandi amori» - L'intervista al grande tennista, morto oggi a 92 anni: «A Dio credo solo quando serve. Si legge su corriere.it

Nicola Pietrangeli, tutte le donne della sua vita. "Licia Colò il mio più grande rimpianto" - Nicola Pietrangeli, l'icona del tennis morto oggi a 92 anni, si è innamorato di quattro donne importanti nella sua vita. Come scrive affaritaliani.it

Chi è Licia Colò, l’ex compagna di Nicola Pietrangeli: età, carriera, amori e quella visita che lui non ha mai dimenticato - Restano lì, in un angolo della memoria, e riemergono quando meno te lo aspetti. Riporta alphabetcity.it