Nicola Pietrangeli i grandi amori | da Susanna Artero a Licia Colò la passione per le donne Con l' amarezza di essere stato lasciato

Ilmessaggero.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L'abito del playboy - raccontava spalancando quegli occhi azzurri che avevano fatto innamorare mezza Italia - me lo hanno cucito addosso gli altri, forzando un po' la mano. In. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

nicola pietrangeli i grandi amori da susanna artero a licia col242 la passione per le donne con l amarezza di essere stato lasciato

© Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli, i grandi amori: da Susanna Artero a Licia Colò, la passione per le donne. Con l'amarezza di essere stato lasciato

Scopri altri approfondimenti

nicola pietrangeli grandi amoriNicola Pietrangeli, i grandi amori: da Susanna Artero a Licia Colò, la passione per le donne. Con l'amarezza di essere stato lasciato - raccontava spalancando quegli occhi azzurri che avevano fatto innamorare mezza Italia - Secondo ilmessaggero.it

Tennis, addio a Nicola Pietrangeli: chi sono stati grandi amori della sua vita - Dalla moglie Susanna Artero al suo più grande rimpianto Licia Colò: tutte le donne che hanno lasciato il campione del tennis italiano ... Lo riporta iodonna.it

nicola pietrangeli grandi amoriVita privata di Nicola Pietrangeli: moglie, figli e dove viveva il campione del tennis italiano - La vita privata di Nicola Pietrangeli è stata segnata da grandi amori, tre figli molto legati al padre e una lunga esistenza divisa tra Roma e Monte Carlo, dove ha continuato a vivere anche nell’ultim ... Come scrive tag24.it

nicola pietrangeli grandi amoriQuando Pietrangeli diceva: «Spero di morire nel sonno. Panatta era un fratello, ho sofferto tanto quando mi ha tradito. Ho avuto solo quattro grandi amori» - L'intervista al grande tennista, morto oggi a 92 anni: «A Dio credo solo quando serve. Si legge su corriere.it

Nicola Pietrangeli, tutte le donne della sua vita. "Licia Colò il mio più grande rimpianto" - Nicola Pietrangeli, l'icona del tennis morto oggi a 92 anni, si è innamorato di quattro donne importanti nella sua vita. Come scrive affaritaliani.it

nicola pietrangeli grandi amoriChi è Licia Colò, l’ex compagna di Nicola Pietrangeli: età, carriera, amori e quella visita che lui non ha mai dimenticato - Restano lì, in un angolo della memoria, e riemergono quando meno te lo aspetti. Riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Grandi Amori