Nicola Pietrangeli gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda del tennis Panatta | Era mio amico

Lo sport e il tennis celebrano Nicola Pietrangeli, scomparso ieri, lunedì, a 92 anni. Primo azzurro a vincere uno Slam e unico italiano inserito nella Hall of Fame mondiale, quella di Pietrangeli è una figura che ha attraversato generazioni, lasciando un’impronta indelebile dentro e fuori dal campo. Come ricordato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha parlato di “profondo dolore per la scomparsa non solo di un campione straordinario, ma di un’icona. Pietrangeli ha incarnato il tennis italiano, portando l’Italia sulla ribalta internazionale” e lasciando un’eredità di valori che resterà per sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda del tennis. Panatta: “Era mio amico”

Cari amici e care amiche, oggi salutiamo un gigante dello sport italiano. La scomparsa di Nicola Pietrangeli ci tocca profondamente. È stato lui, per primo, a rendere grande il tennis italiano nel mondo. Con la sua classe ha vinto due Roland Garros (1959 e 19 - facebook.com Vai su Facebook

Addio, mitico Nic ! Nicola Pietrangeli, scomparso ieri a 92 anni, ha fatto innamorare intere generazioni, aprendo la strada al momento d'oro del tennis, che stiamo vivendo, con Sinner e Musetti. Con stile, con garbo e con la sua immancabile ironia, in parte osc Vai su X

