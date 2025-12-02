Nicola Pietrangeli gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda del tennis Panatta | Era mio amico

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport e il tennis celebrano Nicola Pietrangeli, scomparso ieri, lunedì, a 92 anni. Primo azzurro a vincere uno Slam e unico italiano inserito nella Hall of Fame mondiale, quella di Pietrangeli è una figura che ha attraversato generazioni, lasciando un’impronta indelebile dentro e fuori dal campo. Come ricordato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha parlato di “profondo dolore per la scomparsa non solo di un campione straordinario, ma di un’icona. Pietrangeli ha incarnato il tennis italiano, portando l’Italia sulla ribalta internazionale” e lasciando un’eredità di valori che resterà per sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

