Newcastle-Tottenham | formazioni statistiche e anteprima

2025-12-02 13:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima della partita Newcastle-Tottenham. Due squadre unite nella classifica della Premier League si incontreranno martedì sera quando il Newcastle ospiterà il Tottenham al St James’ Park. Entrambi i club siedono a metà classifica separati solo dalla differenza reti, anche se il loro slancio non potrebbe essere più diverso. Il Newcastle arriva sostenuto da un’imponente vittoria per 4-1 sull’Everton, mentre gli Spurs continuano ad andare alla deriva dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Fulham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

