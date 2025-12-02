new power spinoff rivoluziona la storia del franchise con un numero record di episodi

Power: Origins, un prequel rivoluzionario nello franchise di Starz. Nel panorama delle serie televisive di successo, uno dei progetti più attesi si distingue per la sua ambizione e innovazione. Power: Origins si presenta come il nuovo spin-off della celebre saga Power, offrendo agli appassionati una comprensiva narrazione delle origini di due dei personaggi più iconici, Ghost e Tommy. Questa produzione si distingue per un formato più esteso rispetto ai precedenti spin-off, promettendo un’esperienza narrativa più approfondita e coinvolgente. Un formato innovativo e numeri record. Contrariamente alle serie precedenti, che si limitavano a dieci episodi per stagione, Power: Origins offre un cartellone di 18 episodi nel suo primo ciclo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

