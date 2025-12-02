Buona affluenza per il primo weekend sciistico di una stagione che avrà il suo momento clou a febbraio con la disputa delle gare olimpiche. Dopo le prime nevicate (poche), così come programmato da tempo, alcune località turistiche hanno aperto i battenti lo scorso fine settimana per la gioia degli amanti dello sci alpino che hanno potuto così riprendere gli attrezzi del mestiere e lanciarsi in discese mozzafiato. “È stato un buon inizio di stagione – dice Marco Rocca, Ad del Mottolino di Livigno -, in linea con le previsioni della vigilia, senza picchi estremi ma con una buona affluenza. Considerando che abbiamo aperto prima rispetto alle scorse stagioni, possiamo dirci soddisfatti di questa “prima“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve, parte a gonfie vele la stagione dello sci in Lombardia