Netflix toglie una funzione comoda e amatissima e gli utenti sono furibondi | ecco qual è

Una delle comodità più amate dagli abbonati Netflix è appena svanita. La piattaforma di streaming ha deciso di eliminare la possibilità di controllare la riproduzione di film e serie TV dal proprio smartphone verso la televisione. Se prima potevi navigare il catalogo sul telefono e poi “lanciare” il video sul grande schermo (il cosiddetto casting ), e usare il cellulare per mettere in pausa o regolare il volume, ora tutto questo è sparito. Questa mossa significa che per avviare, stoppare o cambiare qualsiasi impostazione di visione (come sottotitoli o audio), devi per forza usare l’app installata direttamente sulla tua Smart TV e, di conseguenza, il tuo telecomando. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Netflix toglie una funzione comoda e amatissima e gli utenti sono furibondi: ecco qual è

News recenti che potrebbero piacerti

Netflix ha deciso di chiudere la possibilità di effettuare lo streaming dei contenuti dallo smartphone alle TV o dispositivi come Google Chromecast. - facebook.com Vai su Facebook

Casting su Netflix, la funzione è stata eliminata quasi per tutti. Ecco come scoprire se siete tra i pochi superstiti - La piattaforma di streaming non supporta più la trasmissione dei contenuti dal telefono al televisore, una scelta che ha fatto arrabbiare molti abbonati ... Lo riporta wired.it

Netflix ha eliminato la funzione Cast per TV e altri dispositivi: gli utenti devono usare il telecomando in dotazione - Netflix ha rimosso la possibilità di sfruttare la funzione Cast: gli utenti dovranno utilizzare il telecomando della Smart TV per accedere all'app del servizio e non potranno più trasmettere contenuti ... Come scrive hwupgrade.it

Netflix spegne il tasto Cast: cosa cambia davvero per gli utenti? - Una modifica non annunciata rimuove la funzione per visualizzare contenuti da smartphone verso TV moderne e cresce il malumore ... Scrive msn.com