Netflix spegne il tasto Cast | cosa cambia davvero per gli utenti?
Roma, 2 dicembre 2025 – Nelle stesse ore in cui ha presentato un’offerta per acquisire Warner Bros, Netflix ha eliminato, senza alcun preavviso, la possibilità di inviare contenuti dal proprio smartphone alla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi di streaming di nuova generazione. Molti utenti se ne sono accorti a metà novembre, quando il familiare simbolo del ‘Cast’ è scomparso dalle app mobili. La piattaforma ha poi aggiornato la pagina di supporto: per guardare una serie o un film sul grande schermo, bisogna ora usare l’app nativa del televisore o dello streamer tramite telecomando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
