Netflix spegne il tasto Cast | cosa cambia davvero per gli utenti?

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dicembre 2025 – Nelle stesse ore in cui ha presentato un’offerta per acquisire Warner Bros, Netflix ha eliminato, senza alcun preavviso, la possibilità di inviare contenuti dal proprio smartphone alla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi di streaming di nuova generazione. Molti utenti se ne sono accorti a metà novembre, quando il familiare simbolo del ‘Cast’ è scomparso dalle app mobili. La piattaforma ha poi aggiornato la pagina di supporto: per guardare una serie o un film sul grande schermo, bisogna ora usare l’app nativa del televisore o dello streamer tramite telecomando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

netflix spegne il tasto cast cosa cambia davvero per gli utenti

© Quotidiano.net - Netflix spegne il tasto Cast: cosa cambia davvero per gli utenti?

Leggi anche questi approfondimenti

netflix spegne tasto castNetflix fa sparire il tasto Cast dagli smartphone: ecco cosa sta succedendo - Netflix rimuove il supporto al Cast da smartphone sui Chromecast recenti e dispositivi Google TV, creando malumori tra molti utenti. Si legge su smartworld.it

netflix spegne tasto castNetflix ha limitato parecchio il supporto al protocollo Google Cast - In partica se il dispositivo di destinazione è dotato di un proprio telecomando, potete dire addio al tasto Cast. Scrive msn.com

Netflix e il tasto nascosto per nascondere contenuti - Se questo, generalmente, può essere considerato un fattore positivo, alle volte di trasforma in un vero incubo. Da macitynet.it

Netflix, oltre Mi Piace arriva il tasto adoro con doppio pollice su - C’è una grande differenza tra apprezzare semplicemente uno spettacolo e etichettarlo come il preferito di tutti i tempi: l’algoritmo di raccomandazione di Netflix sarà ora in grado di distinguere tra ... Scrive macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Netflix Spegne Tasto Cast