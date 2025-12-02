Netanyahu ha chiesto aiuto a Trump per la sua richiesta di grazia la rivelazione di due funzionari americani

Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto a Donald Trump un sostegno più incisivo nella sua richiesta di grazia al presidente israeliano Isaac Herzog. A rivelarlo sono due funzionari statunitensi e un funzionario israeliano ad Axios, che descrivono una lunga telefonata intercorsa ieri tra i due leader in cui, accanto ai dossier su Gaza e Siria, il premier israeliano avrebbe affrontato anche il nodo cruciale del processo per corruzione che lo riguarda. Secondo le fonti americane, Netanyahu avrebbe sollecitato Trump a non limitarsi al supporto già espresso, ma a intervenire con maggiore forza politica e visibilità. 🔗 Leggi su Open.online

