Net zero transition Simone Tremonte per il premio umane tracce a Roma
Il premio fotografico Umane Tracce, istituito in memoria di Nicola Paccagnella, scomparso nel febbraio 2020, seleziona progetti fotografici umanistici, che offrano un’interpretazione personale di tematiche legate alla vita delle persone e ai grandi temi dell’Umanità.Il premio fotografico. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un weekend intenso ! Venerdì abbiamo inaugurato la mostra Net- zero transition di @simonetramonte vincitore del premio @umanetracce_nicola_paccagnella Sabato poi l'ultima lezione del Master di Fotoreportage a cura di @stephaniegengotti con la parteci - facebook.com Vai su Facebook
A BRAVE DEAL – Digital Transition Week: #OpenScience #TrainingDay When? Thursday, 4 December 2025 We are delighted to announce that the #OpenAIRE Training Team, together with APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) and DAN Vai su X
Net-zero transition, la mostra di Simone Tramonte vincitore del World Press Photo - Simone Tramonte vince il World Press Photo con il progetto Net Zero Transition e Spazio Mimesis è lieta di ospitarlo. Riporta romatoday.it
Net-Zero Transition - Il progetto è stato premiato in alcuni dei più importanti concorsi internazionali ... Come scrive romatoday.it
Capital is still flowing to net-zero, but only where the conditions are right - Despite political noise and economic headwinds, companies are continuing to invest in the net- Segnala reuters.com
Beyond Net-Zero: Why A CO2 Transition Is The Key To Our Climate Future - For years, the global conversation around climate change has been anchored by the concept of ... Segnala forbes.com