Nessun taglio a Sacile la casa di comunità sarà aperta entro l' anno

2 dic 2025

“Le funzioni della Casa di comunità saranno attive entro la fine dell'anno”. Così ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardi nel corso di un sopralluogo al presidio ospedaliero di Sacile. Con l'imminente chiusura del punto di primo soccorso sono emersi malumori da parte dei residenti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

