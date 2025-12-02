Nelle piazze della Capitanata torna la magia del Natale con la musica di Angela Piaf

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la quinta stagione consecutiva, torna nelle piazze della Capitanata (e non solo) il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. Il tour firmato Micky Sepalone, porterà in giro l’incantevole voce di Angela Piaf per dare vita a un progetto non soltanto artistico, ma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

