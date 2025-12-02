Nelle campagne tra Japigia e Sant' Anna l' ennesima discarica abusiva di rifiuti | Nell' area anche tracce di roghi
Non si ferma lo scempio dei rifiuti abbandonati nelle campagne alla periferia della città. A scoprire l'ennesima discarica abusiva, nella zona tra Japigia e Sant'Anna, a pochi passi dalla statale 16, sono stati i volontari dell'associazione Anuu migratoristi.La campagna ridotta a discaricaNel. 🔗 Leggi su Baritoday.it
