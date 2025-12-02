Nel quartiere nascono i gruppi anti-spaccio dei cittadini FOTO
“Attenzione, zona anti spaccio. I cittadini segnaleranno anche con foto alle targhe gli episodi di spaccio”. Firmato: residenti di piazza Fardella. Questo il contenuto di alcuni cartelli apparsi nella suddetta piazza, nella zona tra Campo di Marte e Coverciano.Le foto sono state pubblicate su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
