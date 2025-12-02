Nel bilancio solo le briciole per il turismo

"Con i nuovi fondi in arrivo con la tassa di soggiorno, non è possibile che nell’ultima variazione di bilancio non ci sia stato alcun incremento della spesa a favore del turismo ". Il Pd di Bellaria torna all’attacco dopo l’ultimo consiglio comunale, in cui è stata la variazione di bilancio finale per il 2025 ed è stata presentata la manovra di previsione 2026. "Ribadiamo la nostra posizione riguardo l’imposta di soggiorno commenta Ugo Baldassarri, capogruppo del Pd – Con l’ultima variazione, l’importo complessivo della tassa è arrivato alla considerevole cifra di 1,7milioni di euro. Ma non c’è stato alcun incremento significativo della spesa a favore del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nel bilancio solo le briciole per il turismo"

Contenuti che potrebbero interessarti

CGIL. SCIOPERO 12 DICEMBRE: MELONI DA’ BRICIOLE MARSILIO LE TOGLIE PESCARA - "In Abruzzo siamo di fronte a un paradosso: la Meloni dà e Marsilio toglie. Il beneficio economico previsto dal Governo nazionale di centrodestra nella legge di Bilan - facebook.com Vai su Facebook

Bilancio: 1,6 milioni per il turismo. E scoppia la bagarre in Consiglio a Senigallia - Ieri pomeriggio in commissione bilancio il sindaco ha illustrato la prima variazione di bilancio che consentirà ... Secondo corriereadriatico.it

Il Mediterraneo è turismo, per la BMT il bilancio è positivo - Bilancio positivo con oltre 15mila operatori che dal 14 al 16 marzo sono intervenuti alla Mostra d'Oltremare in occasione della ventisettesima edizione di BMT, "l'unica fiera del mondo dedicata al ... Riporta ansa.it

Puglia, il turismo che cambia, primo bilancio post Ferragosto: «Più dilazionato nei mesi ma gli arrivi crescono» - Il Ferragosto come linea per tracciare un primo bilancio della stagione turistica e lasciarsi a qualche riflessione. Secondo quotidianodipuglia.it

TURISMO/ Dagli affitti brevi al Giubileo, i fondi e le mosse fiscali della Legge di bilancio - Ecco il dettaglio degli interventi in ambito turistico Dai 109 originari, a un solo articolo omnicomprensivo: la manovra ... Segnala ilsussidiario.net

Ddl bilancio: Santanche', a settore turismo 340 milioni nel 2025 - E' di 777,5 milioni di euro il valore delle misure che la legge di bilancio mette a disposizione del turismo ... Scrive ilsole24ore.com

Bilancio positivo per turismo a Fano, 'la città cresce e attrae' - Secondo albergatori e associazioni di categoria la stagione quest'anno registra infatti già a metà agosto numeri e consensi ... Riporta ansa.it