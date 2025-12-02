Nato-Mosca tensione alle stelle per le parole di Cavo Dragone | La Bce rifiuta di garantire il prestito da 140 miliardi a Kiev
Il leader ucraino: la guerra finisca in modo degno. Putin: presa Pokrovsk Difesa Ue, spinta del Colle.
Zelensky a Parigi, tensione alle stelle tra la Nato e Mosca per le parole di Cavo Dragone | Putin: «Pronti per continuare a combattere»
Così la Nato si prepara a rispondere in modo più attivo alla guerra ibrida di Mosca.
L'EDICOLA, Repubblica: "Tensione Nato-Russia sull'attacco preventivo". La Stampa: "Piani Nato, scontro con Mosca". Libero: "L'ammiraglio gioca alla guerra" - La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla nuova escalation di tensioni tra Nato e Russia per le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che in un'intervista al Finan ...
Guerra Ucraina, tensione tra Nato e Russia. Putin: "Continuiamo a combattere". LIVE
Alta tensione Nato-Russia, 'più aggressivi verso Mosca'. Putin, 'prepararsi per continuare a combattere' - Davanti alla guerra ibrida di Mosca la Nato sta valutando una postura più 'aggressiva' alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attributi ...
Guerra Nato-Russia, l'Alleanza attaccherà davvero Mosca? Dai blitz cyber ai sabotaggi: come può scattare l'allarme - La tensione tra Russia e Occidente, soprattutto lungo il fianco orientale dell'Europa, ...
Guerra Nato-Russia, il capo militare dell'Alleanza avverte Mosca: sì ad attacchi ibridi preventivi - Prima di tutto ci sarebbe da sgombrare il campo dal rischio di un equivoco: la Nato non si prepara a piazzare i suoi missili o i soldati armati ai confini dell'Europa né a ...
L'analista militare: prudenza Usa. "Ma la tensione con Mosca c'è" - "I Paesi del Nord Europa fanno pressione, però l'obiettivo americano è la pace in Ucraina"