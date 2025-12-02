La Russia ha replicato all’ intervista al Financial Times del presidente del Comitato militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone, accusando l’Occidente di «continuare verso l’escalation». Dragone ha spiegato che l’Alleanza sta valutando una risposta più «aggressiva» agli attacchi ibridi di Mosca — inclusa l’ipotesi di un «attacco preventivo», da considerare comunque come «azione difensiva». La portavoce del governo russo Maria Zakharova ha definito quelle frasi «un passo estremamente irresponsabile» e un tentativo deliberato di «indebolire gli sforzi per superare la crisi ucraina». Secondo Mosca, chi formula simili scenari dovrebbe «essere consapevole dei rischi e delle possibili conseguenze». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nato, le parole di Dragone irritano la Russia e dividono il governo