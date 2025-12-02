Nato la svolta strategica | Attacchi preventivi alla Russia In cosa consistono

Thesocialpost.it | 2 dic 2025

Cos’è l’ attacco preventivo  che la Nato starebbe valutando nei confronti della Russia? A parlarne è stato l’ammiraglio  Giuseppe Cavo Dragone  in un’intervista al  Financial Times, spiegando che «stiamo studiando tutto sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando». Il riferimento è al campo della  “prevenzione e deterrenza”, soprattutto contro cyber-attacchi, intrusioni di droni e campagne di disinformazione. Dichiarazioni che hanno provocato un’immediata tensione politica a Roma: secondo ricostruzioni, il governo avrebbe chiesto all’Alleanza Atlantica «Smentirete?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

