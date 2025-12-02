NATO contro Russia | cosa sono gli attacchi preventivi di cui ha parlato Cavo Dragone che hanno acceso un incendio internazionale

La Nato sta ripensando completamente il suo approccio verso la Russia. L’idea? Colpire prima di essere colpiti, invece di limitarsi a difendersi. A lanciare questa proposta è stato Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio italiano e presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica, durante un colloquio con il Financial Times di metà ottobre, reso pubblico solo di recente. Le sue parole hanno creato scompiglio a livello internazionale. Mosca ha reagito con durezza, definendo la proposta “estremamente irresponsabile”. Ma anche a Roma la situazione è tesa: il governo italiano avrebbe voluto una smentita dalla Nato, che però non è arrivata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

