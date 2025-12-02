NATO contro Russia | cosa sono gli attacchi preventivi di cui ha parlato Cavo Dragone che hanno acceso un incendio internazionale
La Nato sta ripensando completamente il suo approccio verso la Russia. L’idea? Colpire prima di essere colpiti, invece di limitarsi a difendersi. A lanciare questa proposta è stato Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio italiano e presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica, durante un colloquio con il Financial Times di metà ottobre, reso pubblico solo di recente. Le sue parole hanno creato scompiglio a livello internazionale. Mosca ha reagito con durezza, definendo la proposta “estremamente irresponsabile”. Ma anche a Roma la situazione è tesa: il governo italiano avrebbe voluto una smentita dalla Nato, che però non è arrivata. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Radio1 Rai. . Mentre l'inviato americano Witkoff è in viaggio in direzione Russia, dove incontrerà Putin per discutere del piano di pace, sale la tensione tra NATO e Cremlino. "Dichiarazioni irresponsabili che dimostrano la volontà di una escalation", così Mos - facebook.com Vai su Facebook
Cavo Dragone: “Nato valuta attacco ibrido preventivo alla Russia”. Mosca: “Parole irresponsabili” Vai su X
Nato, la svolta strategica: “Attacchi preventivi alla Russia”. In cosa consistono - Cos’è l’attacco preventivo che la Nato starebbe valutando nei confronti della Russia? Come scrive thesocialpost.it
Cosa fare se la Russia attacca la Nato? La Germania ha un piano (quasi) segreto per sparigliare le carte russe - Sirene nelle città e più soldati, il piano Oplan non è pensato solo per i generali – che fanno questo di mestiere – ma per preparare civili e cittadini a una guerra con Mosca. Lo riporta wired.it
Guerra Nato-Russia, l'Alleanza attaccherà davvero Mosca? Dai blitz cyber ai sabotaggi: come può scattare l'allarme - La tensione tra Russia e Occidente, soprattutto lungo il fianco orientale dell’Europa, ... Si legge su ilgazzettino.it
Attacco Nato alla Russia? Le rivelazioni del Financial Times che cambiano lo scenario globale - La Nato sta valutando possibili azioni preventive in risposta agli attacchi ibridi attribuiti alla Russia. Si legge su tag24.it
Guerra Nato-Russia, Cavo Dragone avverte Mosca: sì ad attacchi ibridi preventivi. I russi: «Irresponsabili» - Prima di tutto ci sarebbe da sgombrare il campo dal rischio di un equivoco: la Nato non si prepara a piazzare i suoi missili o i soldati armati ai confini dell’Europa né a ... Si legge su ilmattino.it
Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cavo Dragone: 'Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia'. Segnala tg24.sky.it