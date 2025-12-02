Nativitas al Rabato | speciale concerto natalizio con il coro di Santa Cecilia
Torna l’appuntamento con “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia, una tradizione che negli anni ha saputo unire pubblico, musica sacra e luoghi simbolo della città. La 34esima edizione è in programma giovedì 4 dicembre alle 19 nella chiesa San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
