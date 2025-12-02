Natisone processo unico per l’infermiere e i tre vigili del fuoco responsabili dei soccorsi

Il giudice Daniele Feleschini Bernaba ha spiegato come l’accorpamento dei fascicoli sia necessario per evitare ulteriori dilatazioni dei tempi dibattimentali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Natisone, processo unico per l’infermiere e i tre vigili del fuoco responsabili dei soccorsi

Natisone, raccolta fondi per Vvf indagati supera i 100mila euro. Il processo inizierà il 2 dicembre #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Natisone, il tribunale riunisce i due procedimenti a carico dell'infermiere e dei tre vigili del fuoco sui soccorsi ai 3 ragazzi travolti e uccisi dalla piena - Si celebreranno insieme i procedimenti a carico dell'infermiere e dei tre vigili del fuoco. Lo riporta ilgazzettino.it

Natisone, la Procura ha chiesto un unico processo sui soccorsi ai 3 ragazzi travolti e uccisi dalla piena. Parte civile le famiglie di Patrizia, Cristian e Bianca - La Procura di Udine ha chiesto un unico processo sulla gestione dei soccorsi ai tre giovani travolti dall'improvvisa piena del Natisone il 31 maggio 2024. Da ilgazzettino.it

Tragedia del Natisone, comincia il processo a Udine - Per la prima udienza, lunedì, saranno in tribunale le famiglie di Patrizia Cormos e Bianca Doros, ma anche il fratello di Cristian Molnar ... Come scrive rainews.it

Natisone, indagati tre vigili del fuoco della sala operativa e un infermiere del numero unico 112 per i ragazzi morti nel fiume: «Omicidio colposo» - La Procura della Repubblica di Udine ha inviato avvisi di garanzia a 3 vigili del fuoco della sala operativa e a un infermiere del Numero unico di emergenza 112: sono indagati per la tragedia del ... ilmessaggero.it scrive

Natisone, 60 testi al processo a pompieri e infermiere - Sono una sessantina i testimoni che sfileranno in aula nel processo per le morti dei tre ragazzi a causa dell'improvvisa piena del Natisone, il 31 maggio dello scorso anno. Scrive ansa.it

Natisone: Patrizia Cormos e il giallo delle quattro chiamate al Numero Unico. Le richieste di aiuto, gli operatori e l'inchiesta - Uno dei prossimi passaggi dell'indagine della Procura di Udine sulla morte di Patrizia e Bianca e sulla scomparsa di Cristian mirerà a chiarire quanti ... ilmessaggero.it scrive