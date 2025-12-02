Nathan lontano dai figli | Non ha potuto vederli in questi giorni Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva

Roma, 2 dicembre 2025 - Per la ‘famiglia nel bosco’ si avvicina la data di giovedì 4 dicembre, quella dell'udienza che potrebbe far tornare a casa i tre figli, nella vicenda che ha commosso l'Italia, e anche diviso. Il Tribunale, ufficialmente ha solo chiesto la comparizione delle parti, ma viste le novità come una casa con servizi igienici interni, possa anche modificare o revocare il provvedimento e rimandare in famiglia i tre figli dei Trevallion. Per Nathan pizzoccheri fatti a mano e tanto calore nella casa nuova. Leonora Carusi: “Mi auguro che i bambini possano passare il Natale in famiglia” "Nathan non ha potuto vedere i figli in questi giorni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nathan lontano dai figli: “Non ha potuto vederli in questi giorni”. Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva

Leggi anche questi approfondimenti

Caso famiglia nel bosco, il padre Nathan: “Non rilascio più dichiarazioni” Dopo settimane di attenzione mediatica e racconti frammentati sulla vita dei suoi tre figli lontano dalla scuola e dalla città, Nathan ha scelto il silenzio. “Non rilascio più dichiarazioni”, ha - facebook.com Vai su Facebook

Nathan lontano dai figli: “Non ha potuto vederli in questi giorni”. Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva - Armando Carusi, l’imprenditore che ha dato in comodato d’uso la casa di ‘nonna Gemma’ ai Trevallion, ha raccontato: “È in attesa dell'incontro con i magistrati, giovedì prossimo. Riporta quotidiano.net

Famiglia nel bosco, la vita nella nuova casa. Catherine: «Io non mi allontano dai miei figli». Ma giovedì potrebbero tornare insieme - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia ... Come scrive ilmattino.it

La famiglia nel bosco, pranzo con frittata nella nuova casa. Nathan: “Voglio portare qui i bimbi” - Cibo vegetariano cucinato dall’ex ristoratore Arcuri, che ha offerto la sua dimora in pietra al padre anglo- Come scrive repubblica.it

Chi é Nathan Trevallion, il capo della famiglia che vive nei boschi? Il giudice ha allontanato la madre e i 3 figli - Il giudice ha dichiarato compromesso il diritto alle relazioni umane dei minori, oltre a evidenziare rischi legati all’igiene e alla sicurezza. Lo riporta alphabetcity.it

Famiglia nel bosco, Nathan ritira le chiavi della nuova casa. “Ho fiducia nei giudici” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Si legge su repubblica.it

Famiglia nel bosco senza acqua né luce, il giudice trasferisce i bimbi: «Mamma e figli in una struttura, ma separati» - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non vivranno più nella loro casa nei boschi di Palmoli (Chieti) insieme ai loro tre figli. Lo riporta ilmattino.it