Natale tutti gli eventi nel Quartiere 3

In occasione delle feste natalizie, a partire dal 8 dicembre sul Quartiere 3 ci saranno tanti momenti di socialità e di coinvolgimento per grandi e piccini. 9 dicembre ore 16:45 Accensione dell'Albero di Natale di piazza Francia con gli alunni della scuola Kassel (I.C. Botticelli). Spettacolo per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torna il mercatino di Natale (e non solo) nel quartiere Nicolosi - L’atmosfera natalizia travolge anche quest’anno uno dei quartieri più affascinanti di Latina, il Nicolosi. Si legge su latinatoday.it

Sestri Stars Village 2025: il villaggio di Natale a Sestri Ponente tra luci, eventi e nevicate - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale diffuso, con luci, animazioni, sfilate e spettacoli che animano vie e piazze ... mentelocale.it scrive

Natale a Napoli 2025: eventi, musica e iniziative in città - Dal 5 dicembre all’11 gennaio Napoli ospita concerti, rassegne, festival e progetti culturali diffusi in tutte le Municipalità. Si legge su napolike.it

Natale a Napoli, tutti gli eventi gratuiti in città: dai concerti ai laboratori - Un milione e duecentomila euro stanziati dal Comune per “Natale a Napoli, la cultura è plurale”: la kermesse di eventi gratuiti - Secondo ilmattino.it

Caltanissetta Città del Natale 2025: tutti gli eventi sino al 6 gennaio - Caltanissetta si appresta a rivivere la magia del Natale tra antiche tradizioni e attrazioni ludiche contemporanee. Secondo strettoweb.com

Natale a Napoli: il quartiere Forcella si illumina con “Per le Scale di Forcella: Una Cantata di Luce” - Con l’avvicinarsi del Natale, il cuore pulsante della città si prepara ad accogliere la rassegna “ Per le Scale di Forcella: Una Cantata di Luce ”. Secondo napolitoday.it