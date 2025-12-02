Natale tutti gli eventi del Quartiere 5

Per le festività natalizie, anche quest’anno il Quartiere 5 propone una vasta offerta di concerti, spettacoli e altri eventi con la partecipazione della rete diffusa delle associazioni, delle parrocchie, dei centri anziani, delle scuole, delle biblioteche, degli esercizi commerciali e dei CCN del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torna il mercatino di Natale (e non solo) nel quartiere Nicolosi - L’atmosfera natalizia travolge anche quest’anno uno dei quartieri più affascinanti di Latina, il Nicolosi. Lo riporta latinatoday.it

La "magia del Natale" al Parco Galloppo: al via il programma natalizio di Torrione Eventi - L’associazione Torrione Eventi inaugura il proprio programma natalizio con una giornata dedicata alla fantasia, allo stupore e allo spirito delle festività. Riporta salernotoday.it

Sestri Stars Village 2025: il villaggio di Natale a Sestri Ponente tra luci, eventi e nevicate - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale diffuso, con luci, animazioni, sfilate e spettacoli che animano vie e piazze ... Lo riporta mentelocale.it

Natale a Napoli 2025: eventi, musica e iniziative in città - Dal 5 dicembre all’11 gennaio Napoli ospita concerti, rassegne, festival e progetti culturali diffusi in tutte le Municipalità. Si legge su napolike.it

Caltanissetta Città del Natale 2025: tutti gli eventi sino al 6 gennaio - Caltanissetta si appresta a rivivere la magia del Natale tra antiche tradizioni e attrazioni ludiche contemporanee. Si legge su strettoweb.com

Natale a Napoli, tutti gli eventi gratuiti in città: dai concerti ai laboratori - Un milione e duecentomila euro stanziati dal Comune per “Natale a Napoli, la cultura è plurale”: la kermesse di eventi gratuiti - Da ilmattino.it