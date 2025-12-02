Natale | torna Florence Lights Up a illuminare le piazze e tante attività targate MUSE per grandi e piccini nei Musei Civici Fiorentini

Firenze si accende di luce e cultura per le festività: dal 6 dicembre al 6 gennaio torna Florence Lights Up, lo spin off natalizio che trasforma piazze e monumenti in un grande laboratorio visivo grazie a videomapping e installazioni luminose diffuse in tutta la città. Accanto allo spettacolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Natale 2025: è festa in tutta Firenze, torna il trenino alla Cascine - Spettacoli di luce, luminarie diffuse e alberi: torna Florence Lights Up. Riporta nove.firenze.it

Natale, monumenti e piazze Firenze si illuminano con F-Lights Up - Le piazze e i monumenti di Firenze tornano a illuminarsi per le festività con la nuova edizione di Florence Lights Up, lo spin off natalizio di Comune e Fondazione Muse che trasforma la città in un gr ... Riporta ansa.it

Firenze, inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d'Italia - Ad animare la Fortezza da Basso anche la pista di pattinaggio più lunga d’Europa e il nuovo villaggio di Babbo Natale ... Lo riporta lanazione.it

Florence Ice, inaugurate ruota panoramica e pista di ghiaccio - La sindaca Funaro: "Momento speciale, un villaggio per tutte le famiglie e soprattutto per i bambini". Si legge su nove.firenze.it

Natale a Firenze, su Palazzo Vecchio proiettato un grande fiore: le foto di «Florence lights up» - La grande immagine luminosa di un fiore campeggia sulla facciata di Palazzo Vecchio, in occasione dell'avvio dell'iniziativa per le festività natalizie di Firenze «Florence lights up». Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Natale, a Firenze tornano ruota panoramica e pista pattinaggio - E' stato inaugurato questo pomeriggio il Florence Ice il villaggio nel giardino della Fortezza da Basso, ... msn.com scrive