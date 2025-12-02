Natale | torna Florence Lights Up a illuminare le piazze e tante attività targate MUSE per grandi e piccini nei Musei Civici Fiorentini

Firenzetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si accende di luce e cultura per le festività: dal 6 dicembre al 6 gennaio torna Florence Lights Up, lo spin off natalizio che trasforma piazze e monumenti in un grande laboratorio visivo grazie a videomapping e installazioni luminose diffuse in tutta la città. Accanto allo spettacolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

natale torna florence lightsNatale 2025: è festa in tutta Firenze, torna il trenino alla Cascine - Spettacoli di luce, luminarie diffuse e alberi: torna Florence Lights Up. Riporta nove.firenze.it

natale torna florence lightsNatale, monumenti e piazze Firenze si illuminano con F-Lights Up - Le piazze e i monumenti di Firenze tornano a illuminarsi per le festività con la nuova edizione di Florence Lights Up, lo spin off natalizio di Comune e Fondazione Muse che trasforma la città in un gr ... Riporta ansa.it

natale torna florence lightsFirenze, inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d'Italia - Ad animare la Fortezza da Basso anche la pista di pattinaggio più lunga d’Europa e il nuovo villaggio di Babbo Natale ... Lo riporta lanazione.it

natale torna florence lightsFlorence Ice, inaugurate ruota panoramica e pista di ghiaccio - La sindaca Funaro: "Momento speciale, un villaggio per tutte le famiglie e soprattutto per i bambini". Si legge su nove.firenze.it

Natale a Firenze, su Palazzo Vecchio proiettato un grande fiore: le foto di «Florence lights up» - La grande immagine luminosa di un fiore campeggia sulla facciata di Palazzo Vecchio, in occasione dell'avvio dell'iniziativa per le festività natalizie di Firenze «Florence lights up». Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

natale torna florence lightsNatale, a Firenze tornano ruota panoramica e pista pattinaggio - E' stato inaugurato questo pomeriggio il Florence Ice il villaggio nel giardino della Fortezza da Basso, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Natale Torna Florence Lights