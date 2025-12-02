Natale solidale tra musica e moda
Natale all’insegna di musica, moda e solidarietà nell’iniziativa organizzata da Fondazione Ami Prato in collaborazione con Silvia Franzoni di @stilema.sm. L’appuntamento è fissato per venerdi 19 dicembre alle 21 al Museo del Tessuto. Di spicco gli ospiti che si esibiranno in concerto: Maddalena Giacopuzzi al pianoforte, Ludovica Rana al violoncello e Federica Tranzillo al violino insieme alla Scuola di musica Verdi di Prato. Alle 19 inizio serata con aperitivo di benvenuto servito dalla delegazione sommelier ed da realtà gastronomiche del territorio, alle 19,30 vista guidata alla mostra dedicata a Cristóbal Balenciaga e Azzedine Alaïa, in occasione dei 50 anni del Museo del Tessuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Scegli un regalo di natale BABBOMATTO SOLIDALE...in omaggio un biglietto auguri per ogni articolo acquistato!!! #erboristeriadelcorsoavigliana #natale2025 #teatime #biosline #helancosmesidilaboratorio #innbamboo #erbolariolodi - facebook.com Vai su Facebook
A Castiglione Olona torna il “Natale Solidale”: raccolta di doni per chi ha più bisogno varesenews.it/2025/11/a-cast… #solidarietà Vai su X
Natale solidale tra musica e moda - Natale all’insegna di musica, moda e solidarietà nell’iniziativa organizzata da Fondazione Ami Prato in collaborazione con Silvia Franzoni di ... Si legge su msn.com
Giochi, musica e solidarietà: Bomporto accende il suo Natale - Bomporto e le sue frazioni si preparano ad accogliere uno dei periodi più attesi dell’anno con un calendario di iniziative che, dal 4 dicembre al 10 gennaio, ci accompagneranno tra musica, solidarietà ... modenatoday.it scrive
Il mercatino di Natale solidale di Fondazione Tog (e cosa trovare) - Dal 25 al 29 novembre torna a Milano l'appuntamento con Together To Shop, il mercatino solidale organizzato dalla Fondazione Tog in occasione del Natale. Si legge su milanotoday.it
Italian Gospel Choir in concerto. Un Natale di musica e solidarietà - La musica e la magia del Natale per una serata di beneficenza: si annuncia come un’occasione da non perdere quella... Come scrive lanazione.it
Regali di Natale: le idee per sorprendere, dalla valigia al maglione solidale e il pigiama di tendenza - Per non farsi cogliere impreparati meglio iniziare ad avere le idee chiare fin dai primi giorni di dicembre ... Da corriere.it
La playlist definitiva dei regali di Natale in 15 idee per chi vive di musica, tra cultura e identità - Dai pezzi d'arredo alla moda, dalle proposte tecnologiche a quelle più poetiche, ecco la lista dei desideri che esalta la passione per in suoni e lo stile personale ... Da vanityfair.it