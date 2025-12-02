natale solidale tra musica e moda

Natale all’insegna di musica, moda e solidarietà nell’iniziativa organizzata da Fondazione Ami Prato in collaborazione con Silvia Franzoni di @stilema.sm. L’appuntamento è fissato per venerdi 19 dicembre alle 21 al Museo del Tessuto. Di spicco gli ospiti che si esibiranno in concerto: Maddalena Giacopuzzi al pianoforte, Ludovica Rana al violoncello e Federica Tranzillo al violino insieme alla Scuola di musica Verdi di Prato. Alle 19 inizio serata con aperitivo di benvenuto servito dalla delegazione sommelier ed da realtà gastronomiche del territorio, alle 19,30 vista guidata alla mostra dedicata a Cristóbal Balenciaga e Azzedine Alaïa, in occasione dei 50 anni del Museo del Tessuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

