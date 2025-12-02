Natale solidale a Corciano si donano regali ai bambini più bisognosi

A Corciano il Natale è solidale. In occasione delle festività il Comune promuove un’iniziativa speciale dedicata ai bambini del territorio, realizzata in collaborazione con il Centro del riuso Brodolini, gestito da Federconsumatori, i servizi sociali comunali e il fondo di solidarietà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

