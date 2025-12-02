Natale in pista | due notti Æ tra Brescia e Cremona

Nel periodo natalizio 2025, Winter in Wonderland porta lo Student party Æ su due serate consecutive, il 22 dicembre al Circus beatclub di Brescia e il 23 dicembre al River di Soncino, in provincia di Cremona, per un Natale pensato per studenti dai 14 anni in su che vogliono soltanto ballare. Un Natale firmato Æ . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale in pista: due notti Æ tra Brescia e Cremona

News recenti che potrebbero piacerti

Hai mai provato una vera pista di pattinaggio su ghiaccio ? Il Regno del Natale ti aspetta sabato 6 dicembre mattina o pomeriggio (solo con pranzo) Ci vediamo presso la Fattoria Bassa Corte, a Ribera (AG) Per info e prenotazioni 347 6560 - facebook.com Vai su Facebook

Natale è già nell’aria nel @comunevenezia ! Dall’inaugurazione dell’Isola del Natale al #Lido e della pista di pattinaggio in Campo San Polo, fino all’accensione dell’albero a #Burano, tantissimi bambini e famiglie hanno partecipato a questi magici momenti Vai su X

Natale, 40 giorni di eventi in centro: gara dei panettoni, ruota panoramica e pista di ghiaccio - C'erano molte persone sia venerdì che ieri alla due giorni di inaugurazione dell'evento che accompagnerà ... Come scrive ilgazzettino.it

Natale, a Firenze tornano ruota panoramica e pista pattinaggio - E' stato inaugurato questo pomeriggio il Florence Ice il villaggio nel giardino della Fortezza da Basso, ... Come scrive msn.com

Natale in città: gli appuntamenti. Riecco la pista del ghiaccio. In Basilica due concerti gospel - Dal 14 novembre nel piazzale davanti a Santa Maria Assunta torna il ’classico’ intrattenimento delle festività. Come scrive lanazione.it

Pista sul ghiaccio e ruota panoramica, Pisa si prepara per un gran Natale - La pubblicazione di tre bandi dedicati all’allestimento dei mercatini ed eventi per le festività. Segnala lanazione.it

Natale, ecco le luminarie. E torna la pista di ghiaccio - "Macerata si sta vestendo a festa per Natale e siamo certi che il programma sarà apprezzato per la varietà dell’offerta". Scrive ilrestodelcarlino.it

Natale, la pista di ghiaccio pronta a tornare in piazza - Dovrebbero iniziare il 13 novembre le operazioni di montaggio della pista, che di nuovo sarà collocata in piazza Boccolino, ... Segnala ilrestodelcarlino.it