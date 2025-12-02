Natale in Manifattura | per tutto il mese di dicembre un programma di iniziative gratuite per adulti e bambini

Manifattura Tabacchi si prepara per il Natale: la Factory ti aspetta con i suoi negozi e atelier offrendo un’esperienza di shopping unica tra moda, sport e design e con i ristoranti e caffè con una selezione esclusiva di food&beverage.In calendario, per tutto il mese di dicembre, una serie di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Benvenuto dicembre, mese delle feste: quanti eventi! Primo weekend 6-7-8 dicembre (ponte dell’Immacolata) Sabato 6/12 h 16 un pomeriggio con tè e merenda a parlare di Armocromia @dimanomia Creative MANI Factory alla Manifattura Tabacchi Natale - facebook.com Vai su Facebook

Porto Cervo pronto per il Natale: un mese di eventi, musica e tradizioni - Le feste inizieranno il 10 dicembre con l’inaugurazione dei mercatini ... msn.com scrive

Natale a Cortona, un mese di eventi e attrazioni. Giochi di luce artistici dedicati a San Francesco - Dal 6 dicembre al 6 gennaio novità «Sky Tower» e mercatini ogni weekend. Scrive lanazione.it

Tutto pronto per Pistoia Città del Natale. Un mese e mezzo di spettacoli e iniziative per adulti e bambini - Pistoia, 8 novembre 2025 – Concerti, magia, animazione e tante iniziative: anche quest’anno sarà ’Pistoia Città del Natale’ ad animare le principali vie del centro storico cittadino. Da lanazione.it