Natale in luce ad Alpignano | l' 8 Dicembre oltre 100 banchi mostre e il Bosco delle Associazioni
È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la presenza di simboli del Natale quali l’albero, il presepe e Babbo Natale, animazioni a tema. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
