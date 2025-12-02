Natale in luce ad Alpignano | l' 8 Dicembre oltre 100 banchi mostre e il Bosco delle Associazioni

Torinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la presenza di simboli del Natale quali l’albero, il presepe e Babbo Natale, animazioni a tema. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Natale in luce ad Alpignano": l'8 Dicembre oltre 100 banchi, mostre e il "Bosco" delle Associazioni. - È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la pre ... Lo riporta torinotoday.it

natale luce alpignano 8Alpignano è già in clima: ecco la programmazione degli eventi per il periodo di Natale di luce - È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la pre ... torinoggi.it scrive

Mercatino di Natale e Villaggio delle Feste (a meno di un'ora da Torino): ecco dove si trovano - Dall’8 dicembre Alpignano si trasforma in un grande percorso natalizio con attività, musica e animazione per tutte le età Alpignano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: lunedì 8 d ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Natale Luce Alpignano 8