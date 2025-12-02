Natale in coro | l’Happy Gospel Choir accende MagicLand il 6 e 7 dicembre
Nel weekend dell’Immacolata il Natale prende vita a MagicLand con un intreccio di luci, musica ed emozioni: il 6 e 7 dicembre il parco si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove l’energia del gospel incontra l’incanto di Magic Christmas. Un fine settimana che apre il cuore al Natale MagicLand, riconosciuto come il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
