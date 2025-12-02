Natale ecco gli eventi a Genova | illuminazione artistica laser show presepi mercatini e Casa di Babbo Natale a Tursi

È stato presentato il calendario degli eventi natalizi di Genova, tra appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi per cittadini e visitatori di ogni età. Luci scintillanti, presepi storici, concerti, laboratori, mercatini e iniziative diffuse su tutto il territorio per dare vita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Da laica, ogni anno a Natale in casa faccio albero e presepe, secondo le nostre tradizioni. Trovo assurdo e anche pericoloso che rappresentanti istituzionali, come la sindaca di Genova @GranoSSalis diano un calcio a Gesù bambino nel nome di un inesistent Vai su X

Natale, ecco gli eventi a Genova: illuminazione artistica, laser show, presepi, mercatini e Casa di Babbo Natale a Tursi - È stato presentato il calendario degli eventi natalizi di Genova, tra appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi per cittadini e visitatori di ogni età. Scrive genovatoday.it

Percorsi dei presepi, Confeugo e winter park: ecco gli eventi di Natale a Genova - L'accensione dell’albero di Natale e illuminazione artistica di piazza De Ferrari sarà l’8 dicembre, con le luci firmate da Iren: dalle 16. Riporta ilsecoloxix.it

Ecco il programma di Natale del Comune di Genova, Salis: “Non siamo Grinch, tradizioni valorizzate ma anche scelte innovative” - L'albero in piazza De Ferrari: "È bellissimo ed ecologico" ... Si legge su msn.com

Natale a Genova, il Comune presenta il programma: "Non siamo Grinch, tradizioni sì ma con tante novità" - "Essere paragonata al Grinch mi ha pure divertito ma in questi giorni non abbiamo voluto reagire alle provocazioni, le risposte le daremo nelle sedi istituzionali, stamani purtroppo il nostro direttor ... msn.com scrive

Natale e polemiche: Salis replica al centrodestra, dal presepe a Tursi all'albero di De Ferrari - La sindaca Silvia Salis liquida con una battuta le polemiche dell'opposizione: "Nonostante quello che ha raccontato il centrodestra in questi giorni, non è Ebenezer Scrooge il direttore artistico degl ... Come scrive genovatoday.it

GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese - GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese ... Si legge su turismoitalianews.it