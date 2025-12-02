Natale di solidarietà | Fsilp Cisal e Associazione Cappuccini di Catania lanciano una raccolta doni per bambini

Un Natale all’insegna della solidarietà, dell’integrazione e del cambiamento. È questo il messaggio che la FAILP CISAL, insieme all’Associazione Cappuccini di Catania, vuole diffondere attraverso l’iniziativa benefica dedicata ai più piccoli, che si svolgerà in diversi punti della città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Natale di solidarietà": Fsilp Cisal e Associazione Cappuccini di Catania lanciano una raccolta doni per bambini - L’obiettivo è quello di offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, sostenendo bambini e ragazzi da 0 a 14 anni con giochi, libri, materiale scolastico e piccoli doni ... Scrive cataniatoday.it

