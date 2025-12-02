Natale di Magie a 2 ore da Roma | dinosauri draghi e luci nel borgo più illuminato del Lazio

Quando un caleidoscopio di luci natalizie incontra il fascino del mare d’inverno, nasce un luogo capace di incantare adulti e bambini allo stesso modo. A poco più di due ore da Roma, c’è un borgo costiero del Lazio che nel periodo di Natale si trasforma in un villaggio luminoso che sembra uscito da una favola, nel quale le installazioni artistiche si intrecciano con la storia e la natura. Tra creature preistoriche, scenari fantastici e giochi d’acqua, ogni strada e ogni piazza raccontano un capitolo diverso della magia delle feste. LEGGI ANCHE: Cinque capolavori che hanno raccontato la neve nella storia dell’arte Il borgo più illuminato del Lazio a Natale 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it