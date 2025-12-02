Natale Auditorium 2025 | un mese di spettacoli danza e musica per tutti

Torna il Natale Auditorium 2025: l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone presenta un mese di musica, spettacoli e tanti appuntamenti gratuiti sotto l’albero. In programma il Festival del Gospel, OPS! Rassegna di Circo Contemporaneo e un ricco cartellone di artisti degni di nota tra cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it

