Natale alla Casa Bianca 2025 | le decorazioni di Melania Trump tra 10mila farfalle e oltre 200 metri di ghirlande

La Casa Bianca ha svelato le decorazioni natalizie 2025, guidate dal tema Home Is Where The Heart Is, scelto dalla first lady Melania Trump per celebrare «il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo». Un'idea che nasce dalla sua esperienza personale: «Il continuo movimento mi ha insegnato che la casa non è solo uno spazio fisico, ma il calore e il comfort che porto dentro di me», ha spiegato. «Questo Natale celebriamo l'amore che portiamo dentro e lo condividiamo con il mondo intorno a noi!. Per l'edizione 2025, Melania ha affidato il progetto creativo al designer Hervé Pierre, che ha scelto come elemento distintivo 10mila farfalle blu, simbolo di trasformazione e rinnovamento, due concetti che – secondo il suo team – rappresentano l'essenza stessa del Natale.

