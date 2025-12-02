Natale a Roma l’Albero della Pace illuminerà piazza del Campidoglio

Roma, 2 dicembre 2025 – Per Natale arriva l’Albero della Pace in del piazza del Campidoglio, iniziativa voluta e promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. La cerimonia di accensione si terrà martedì 9 dicembre alle ore 18, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e delle consigliere e dei consiglieri capitolini. La serata, condotta da Beppe Convertini, prevede la partecipazione dell’attore Antonio Giuliani e della Banda della polizia locale di Roma Capitale, oltre all’esibizione dei piccoli artisti della Scuola Pincherle insieme all’Associazione “I Cerchi Magici – Arvalia”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Natale accende le sue luci a Roma ! Ecco l’albero di Fendi a Largo Goldoni. Tra qualche giorno, tutte le vie del centro saranno rallegrate dalle luminarie per la gioia di romani e della moltitudine incredibile di turisti nella Città Eterna ! Grazie Claudio Colis, Fot - facebook.com Vai su Facebook

Un "caro" Natale per i trasporti: i voli da Roma aumentano fino al 758% ift.tt/IpSHv9G Vai su X

Natale, il 9 dicembre a Roma si accende l’Albero della Pace - La cerimonia alle 18 in piazza del Campidoglio, vedrà la presenza del sindaco Gualtieri, della presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli e dei consiglieri capitolini ... Lo riporta dire.it

‘Betlemme 2024, Chi ha rubato il Natale?’ Il nuovo murale di Drugi è un importante appello alla pace - Pochi giorni prima di Natale a Piazza del Fico, Roma, è comparso un murale dello street artist Drugi intitolato “Betlemme 2024, Chi ha rubato il Natale? Segnala greenme.it