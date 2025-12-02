Natale a Napoli | turismo mordi e fuggi in crescita

Il fenomeno del turismo mordi e fuggi a Napoli sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti, al punto da alterare in modo significativo gli equilibri dell'intero sistema ricettivo cittadino. Durante il periodo natalizio, tradizionalmente tra i più vivaci per il settore dell'accoglienza, la città appare travolta da flussi continui di visitatori, immortalati in vicoli colmi di persone e in scene che diventano virali sui social. Tuttavia, dietro l'immagine di una metropoli vibrante e inondata di turisti, si nasconde una realtà preoccupante: molte strutture ricettive registrate osservano livelli di prenotazione sorprendentemente bassi, soprattutto nei giorni infrasettimanali.

