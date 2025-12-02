Natale a Napoli | il quartiere Forcella si illumina con Per le Scale di Forcella Una Cantata di Luce
Tre giornate di eventi, spettacoli, concerti e laboratori gratuiti per celebrare l’Avvento nel cuore antico della città. Musica, teatro e solidarietà in un progetto di rigenerazione culturale che vede protagonista la comunità. Napoli, 1° dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi del Natale, il cuore pulsante della città si prepara ad accogliere la rassegna “ Per le Scale di Forcella: una Cantata di Luce ”. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’intera comunità del quartiere, gli enti del territorio, le organizzazioni profit e non profit e numerosi artisti amici, uniti per scaldare il cuore della città nell’attesa delle feste. 🔗 Leggi su Parlami.eu
