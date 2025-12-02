Natale a Ganzirri | accensione albero e musica live

Al via Natale a Ganzirri 2025. Si partirà sabato 6 dicembre alle ore 19 con l'inaugurazione del Presepe, allestito in Piazza Cutugno, dal M° Francesco Arena. Nella stessa sera ci sarà l'accensione dell'albero di Natale, donato da Messinaservizi Bene Comune e delle luminarie, offerte dalle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

