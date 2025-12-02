Natale a fumetti | 5 titoli coreani da mettere sotto l’albero

La casa editrice ReNoir Comics con l’etichetta Gaijin consiglia i manhwa in occasione delle feste natalizie, per la loro attenzione ai rapporti umani, ai problemi sociali e per la lentezza narrativa, capace di parlare ai lettori di tutte le età Tra i titoli anche “The Horizon” premiato a Lucca Comics & Games 2025 Natale a fumetti, la casa editrice ReNoir Comics, che nel 2026 compirà 20 anni è ha all’attivo oltre 500 titoli, propone 5 fumetti coreani (manhwa) da mettere sotto l’albero. Pubblicati sotto l’etichetta Gaijin dedicata al global manga (manga realizzati da autori non giapponesi), sono storie di grande successo provenienti dal mondo dei webtoon coreani e adattate al formato tradizionale del fumetto cartaceo. 🔗 Leggi su Newsagent.it

