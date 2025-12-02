Natale a Firenze | torna il festival delle luci e l' accensione dell' albero in piazza Duomo VIDEO

La magia del Natale è pronta a invadere tutta la città. Torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. Non mancheranno attività speciali nei Musei civici fiorentini, tra cui le visite agli scavi archeologici. Tante le iniziative. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

