Natale a Firenze | accensione degli alberi il 6 dicembre Torna il trenino alle Cascine

Firenze si prepara a vestirsi a festa per Natale. Attività speciali nei musei civici fiorentini, iniziative per i più piccoli come il Trenino nel parco delle Cascine, luminarie su oltre 70 strade e l'accensione il 6 dicembre 2025 degli alberi più importanti a Palazzo Vecchio, Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo, oltre a quelli sparsi per la città L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Natale a Firenze: accensione degli alberi il 6 dicembre. Torna il trenino alle Cascine

