Natale a Faeto | il programma degli eventi di dicembre e gennaio
Al via la magia del Natale francoprovenzale a Faeto. Dal 2 dicembre partono gli appuntamenti del lungo periodo di festa con i laboratori didattici e le attività ludiche a cura di Maria Antonietta Cocco, Luigi Di Cicilia, Antonietta Meola, Amelia Poliseno in programma presso l’edificio scolastico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
