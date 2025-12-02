Natale a Dolzago
Il si veste di festa con due appuntamenti dedicati alla comunità e alle famiglie. L'amministrazione comunale ha organizzato un calendario di eventi che animerà il paese durante il mese di dicembre, coinvolgendo commercianti, associazioni locali e scuole del territorio.Magia del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mercatini di Natale Le nostre volontarie vi aspettano domenica 7 dicembre, dalle 8:30 alle 17:30, ai mercatini organizzati da: Comune di Molteno Comune di Dolzago Comune di Introbio Sarà una giornata piena di luci, profumi e piccoli momenti di - facebook.com Vai su Facebook
Dolzago: due iniziative per il Natale rivolte alle famiglie - In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale di Dolzago promuove due iniziative dedicate alla comunità e ... Lo riporta casateonline.it
Dolzago commemora il 25 Novembre: fiaccolata cittadina e riflessione sul ruolo attivo degli uomini contro la violenza - Il Comune di Dolzago commemora la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una fiaccolata cittadina in programma martedì 25 novembre 2025. Riporta resegoneonline.it
Dolzago piange il consigliere comunale Luigi Oscar Aglione, aveva 53 anni - DOLZAGO – E’ grande il dolore a Dolzago per la morte di Luigi Oscar Aglione all’età di soli 53 anni. Lo riporta msn.com