Natale 2025 alle Piazze

Il Natale entra nel vivo al centro commerciale "Le Piazze" di Lecco con un ricco programma di eventi pensati per celebrare le festività insieme a grandi e piccini. Dal 20 al 24 dicembre, la struttura di corso Carlo Alberto 120 si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio con attrazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sono online le piazze dove trovare la tua Stella di Natale AIL. Da oggi puoi consultare la mappa interattiva per scoprire la postazione più vicina a te! Con ogni Stella, aiuti migliaia di persone a guardare lontano, sostenendo la ricerca e l’assistenza per chi l - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Da nostrofiglio.it

I 10 mercatini di Natale più belli del 2025: la classifica che sorprende - 000 viaggiatori hanno votato i più belli d’Europa, incoronando una destinazione inattesa. Riporta quotidiano.net

PIAZZE La magia del Natale torna nelle piazze della Capitanata con Angela Piaf - Il tour, ideato da Micky Sepalone, porta l’incantevole voce di Angela Piaf nelle comunità locali della Capitanata ... Lo riporta statoquotidiano.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana: un viaggio emozionante tra luci e tradizioni - Atmosfere tirolesi, profumi tedeschi e fascino francese animano borghi e piazze storiche della Toscana con artigianato, sapori tipici e luci festive, per i mercatini di Natale 2025. Si legge su cosedicasa.com

“Sotto l’albero solo emozioni preziose”: ecco i regali più desiderati del Natale 2025 - Anche per il Natale 2025, le tendenze parlano chiaro: a vincere sono i gioielli e gli orologi, simboli di eleganza, affetto e memoria ... Si legge su leccenews24.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana, da Firenze ad Arezzo: le date e cosa vedere - Le città d'arte e i borghi medievali della Toscana a Natale si trasformano: le piazze si illuminano, l’aria profuma di vin brulé e cannella e nelle vie risuonano le melodie natalizie che accompagnano ... Si legge su tg24.sky.it