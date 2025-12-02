Nascondeva oltre 37 kg di hashish nel terreno di casa | arrestato 45enne
Un 45enne dell'Agro nocerino sarnese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate nel corso di un'operazione svolta dalla Squadra Mobile e dal GICOGOA del Nucleo pef Salerno. Il blitzIn particolare, è stata eseguita una perquisizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
