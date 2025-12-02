Nasce Yiami il social senza i social | ecco come funziona

Roma, 2 dicembre 2025 – Nasce Yiami, il social made in Italy che unisce le persone con interessi comuni. Si può comunicare sui social media senza cadere nell’isolamento e nella ricerca ossessiva della perfezione? La risposta è sì. Dalla mente di Domenico Sandulli è nata l’app Yiami, un social media di prossimità che unisce le persone che hanno interessi comuni. L’idea a Sandulli è venuta nel 2013, con l’obiettivo di creare connessioni umane che possano superare la solitudine di chi passa lungo tempo sullo smartphone (il cosiddetto scrolling) senza avere rapporti interpersonali. Così, negli anni ha sviluppato la propria idea e dopo un test realizzato con l’Università Complutense di Madrid, Yiami è entrata ufficialmente sul mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce Yiami, il social senza i social: ecco come funziona

Approfondisci con queste news

La magia nasce dai dettagli Un tocco di calore, un gesto preciso, un finale spettacolare. Prenota online al link in bio 031 6870161 - 351 7988828 Via Lombardia 81, Cantù 22063 Aperti 7 giorni su 7 #InariCantu #SushiExperience #JapaneseVibes - facebook.com Vai su Facebook

Non per apparire, ma per incontrarsi. YIAMI è il social che spegne lo schermo e accende la vita - L’identità non passa dalle foto ma da un avatar a forma di cervello che racconta chi siamo davvero, le connessioni si basano sulla prossimità fisica e portano ... Riporta msn.com

Come funziona Yiami, il social ‘reale’, contro pregiudizi e isolamento - YIAMI nasce per colmare una lacuna urgente e strutturale: in un’epoca in cui siamo costantemente connessi, le persone sono sempre più isolate nella vita reale. Secondo quotidiano.net

L'app per incontrarsi entro sette giorni senza foto e like: presentata a Roma Yiami - Banale quanto dimenticata: «Anche i tuoi amici, un tempo, erano perfetti sconosciuti». Secondo msn.com